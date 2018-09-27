Huawei Mate 20 bekleyenlere kötü haber!

Huawei'nin yeni amiral gemisi olacak ve 16 Ekim'de İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak olan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro modelleri ile ilgili negatif bir iddia ortaya atıldı.

Twitter üzerinde teknoloji sektörü ile ilgili sızıntılarla tanınan ve genelde paylaşımları doğru çıkan Roland Quandt, ailenin Mate 20 modelinin Avrupa'nın her ülkesinde satışa sunulmayacağını iddia etti. Quandt'a göre Mate 20 sadece belli ülkelerde satışa sunulacak. Paylaşıma göre Mate 20 çok az Avrupa ülkesinde kullanıcılılarla buluşacak. Huawei, Mate 20 modeli yerine Mate 20 Pro'yu daha fazla ülkede satışa sunacak.

Huawei'nin bu tarz bir adımı atma ihtimali bulunuyor. Ancak bunu neden yaptığı ise şimdilik belli değil. Firmanın P20 ailesi de Mate 20 ailesi ile benzer özelliklere sahip. Muhtemelen bu iki seri arasında rekabetin makul olması için bu tarz bir adım atılmış olabiliyor.