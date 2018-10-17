Huawei Mate 20 X tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi Huawei yeni amiral gemisi modelleri Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X'i İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı. İLİŞKİLİ HABER HUAWEİ WATCH GT TANITILDI

MATE 20’NİN ÖZELLİKLERİ NELER? 6.53 inç ekrana ev sahipliği yapan Huawei Mate 20 FHD ekran çözünürlüğüne sahip. Modelin sunduğu ekran değeri 2244 x 1080 piksel. Kirin 980 işlemci ile birlikte gelen model, Android 9 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Tanıtılan her iki telefon Pixel 3 ile beraber Android 9 ile gelen ilk modeller olarak dikkat çekiyor.

IP 53 sertifikasına sahip olan Huawei Mate 20’de firma tercihini 4 bin mAh değerindeki bir bataryadan yana kullanmış. Cihaz ‘Super charge’ özelliğine de sahip.

3 ARKA KAMERA 3 arka kameraya ev sahipliği yapan Huawei Mate 20,12, 16 ve 8 MP değere sahip üç arka kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise 24 MP’lik bir kamera yer alıyor.

158,2 x 77,2 x 8,3 mm boyutundaki Mate 20 4GB RAM ve 128 GB belleğe ev sahipliği yapıyor.

MATE 20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER? 6.39 inç ekrana ev sahipliği yapan Mate 20 Pro AMOLED ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü ise 3120 x 1440 piksel.

Huawei bu modelde de Kirin 980 işlemciye yer veriyor. Model Android 9 ile beraber geliyor. IP 68 sertifikasına sahip olan model 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına ev sahipliği yapıyor.

40 MP (f1.8) geniş açı + 8 MP (f2.4) telefoto + 20 MP (f2.2) ultra geniş açılı 3 arka kameraya sahip olan modelin ön tarafında ise 24 MP’lik bir kamera bulunuyor.

BAŞKA CİHAZLARI KABLOSUZ OLARAK ŞARJ EDEBİLİYOR Reverse Charge özelliği ile Mate 20 Pro başka cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor ‘Super charge’ özelliğine sahip olan model 4 bin 200 mAh değere sahip batarya ev sahipliği yapıyor.

MATE 20 X’İN ÖZELLİKLERİ NELER? Lansmanın en büyük sürprizi ile Mate 20 X oldu. 7.21 inç ekrana sahip olan model 2K curved AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Cihazın piksel değeri ile 3120 x 1440. Cihazın öne çıkan diğer özellikleri şöyle...

Arka kameralar: 40 MP geniş açı f/1.8, 20 MP ultra geniş açı f/2.2, 8 MP telefoto f/2.4 + OIS Ön kamera: 24 MP f/2.0

RAM: 6 / 8 GB RAM İşlemci: 7nm Kirin 980 2 x 2.6 + 2 x 1.92 + 4 x 1.82 GHz