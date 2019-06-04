Huawei, Rusya’dan yüz tanıma teknolojisi satın aldı

Çinli teknoloji devi Huawei, Rusya’daki bir ileri güvenlik teknolojisi şirketi tarafından geliştirilen yüz tanıma sisteminin fikri mülkiyet haklarını satın aldı.

Google’ın Android lisansını iptal etmesine karşılık yeni işletim sistemi geliştirdiğini duyurması ile gündeme gelen Çinli teknoloji devi Huawei, Moskova merkezli Vokord şirketi ile yüz tanıma sistemine yönelik 50 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

Vedomosti’nin haberine göre, anlaşma çerçevesinde Vokord’daki bazı çalışanlar Huawei’e transfer edilecek.

Huawei’in Rus iştiraki, Hong Kong merkezli Huawei Dijiyal Teknolojileri şirketi ile birlikte Vokord’un yüz tanıma sistemi ve teknik ekipmanlarının patentinin mülkiyet haklarına sahip olacak.

Yeni şirkete ise Igl Softlab olarak anılacak. Rusya tarafının bu ortak şirketin yüzde 99.99999’unun sahibi olması bekleniyor.

1999 yılında kurulan Vokord şirketi yazılım ve program çözümleri geliştiriyor. Yüz tanıma, otomatik plaka tanıma, video analitiği ve patern tanıma teknolojilerine odaklı şekilde faaliyet gösteriyor. 2017’de şirketin toplam gelir düzeyi 1.75 milyon dolardı.