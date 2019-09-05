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Huawei’den ABD’ye siber saldırı suçlaması

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05/09/2019

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Huawei’den ABD’ye siber saldırı suçlaması

Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD’yi veri sistemlerini bozup çalışanlarına ait bilgileri zorla elde etmekle suçladı.

Huawei tarafından yayımlanan açıklamada, ABD’li yetkililerin “Huawei’nin kurum içi ağlara ve dahili bilgi sistemlerine sızmak amacıyla” siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

Washington yönetiminin “ahlaki değerleri hiçe sayan davranışlar” sergileyerek Çinli şirketin işlerini bozduğu ileri sürülen açıklamada, ABD’nin hiçbir kanıt göstermeden yaptığı suçlamalarla Huawei’nin Çin devleti için ajanlık yaptığı iddiasında bulunduğu savunuldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendi çalışanlarına şirket hakkında bilgi toplaması için baskı yaptığı ifade edilen açıklamada, ABD’li yetkililerin, Huawei’in sevkiyatlarını geciktirerek, çalışanlarına vize vermeyerek ve üstü kapalı tehditlerle iş yapmasını engellediği ileri sürüldü.

Çin hükümeti de Washington yönetimini milli güvenliği bahane ederek Çinli şirketlere zarar vermekle itham etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD’nin tutumunun ahlaki olmadığını öne sürerek , Washington yönetimine Çinli şirketlere karşı “kasıtlı karalamaları durdurması” çağrısında bulundu.

ABD, Huawei’ye, kendi ürettiği 5G mobil ağ altyapısını Çin devletinin siber istihbarat faaliyetleri için kullandığını gerekçe göstererek yaptırım kararı almış, mayıs ayındaki düzenlemeyle şirketin ürün ve servis satışını kısıtlamıştı.

Google, ağustos ayı sonunda Huawei’nin yeni modellerinde Google’a ait uygulamaların yer almayacağını açıklamıştı.
Washington yönetimi, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Huawei’ye yaptırımlar uygulama yönünde adımlar atması için Avrupalı müttefiklerini ikna etmeye çalışıyor.

(BRT/TAK)

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TAGS: Huawei, ABD, siber saldırı
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