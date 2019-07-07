Huawei'den flaş adım: Ekran altında kamera dönemi!

Son dönemim en çok konuşulan teknoloji firmalarından biri olan Huawei'den flaş bir adım geldi.

Ekran altı kameraların ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ancak bu alana Huawei de sağlam bir adım atıyor. İşte bunu kanıtlayan yeni patent!

Delikli kameralara yeni alışmaya başlamışken bu tasarımın sonu şimdiden görünmeye başladı. Huawei gibi bazı firmalar, kamerayı görünmez biçimde ekranın altına yerleştirmek için çalışıyorlar.

Çinli firmanın aldığı patent, firmanın en azından böyle bir fikri aklından geçirdiğini gösteriyor. WinFuture sayesinde ortaya çıkan patentte ekranın sol üstünde bir kamera lensi görünüyor. Kamera lensi bazı resimlerde görünse de, tam üzerinde bir telefon simgesi bulunuyor. Yani kameranın bulunduğu alanda da ekran var. Diğer resimlerde kamera alanının işlevinin uygulamaya göre değiştiği gözleniyor.