Huawei'den ilk katlanabilir telefon atağı

Ortaya atılan iddialara göre Huawei, Samsung'dan önce davranarak piyasaya ilk katlanabilir telefonu sürebilir.

Çinli tedarikçi BOE ile anlaşma yapan Huawei, anlaşılan Samsung'dan önce davranmayı planlıyor. Rekabet adına yarışan firmalar, yakında devrimsel bir yenilik ile sektöre öncü olabilirler.

BOE firması daha öncesinde iPhone’lar için küçük donanım katkılarında da bulunmuş bir firma. Kısacası güvenilir ve sağlam bir firmadan söz ediyoruz.

BOE’nun bir sonraki adımı ise OLED üretiminde inovatif çözümler sunmak olacak. Son yıllarda çıkan OLED ekranlı cihazların sıkıntıları düşünüldüğünde, yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğu kesin. Huawei’nin de BOE isimli bu şirketle ortaklık kurması, yine şirketin yerel teknolojilere öncelik verme oranını artırıyor.

Henüz katlanabilir ekran teknolojisini yakından görebilmiş değiliz ancak firmalarında böylesine kolay bir şekilde ortaya atılmayacağını düşünürsek, oldukça sağlam bir şeyler geliyor olabilir. Katlanabilir bir telefonun kapalı pozisyonda mevcut cihazlardan daha kalın olacağı düşünülüyor.

Samsung ve Huawei’nin cihazları gelecekte yapılması beklenen katlanabilir cihazların birer prototipi ya da deneme sürümü gibi olacak diye düşünüyorum. Bunu ilk çıkan deneme ürünleri gibi düşünebilirsiniz. Haliyle ilk alanlardan olmak ne kadar mantıklı olur tartışılır.