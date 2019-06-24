Huawei'den önemli Mate X açıklaması

Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi ertelenen katlanabilir cep telefonu modeli Huawei Mate X ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Huawei Batı Avrupa Bölgesi Başkanı Vincent Pang, Mate X cep telefonunun en geç Eylül ayında kullanıcılarla buluşacağını belirtti.

TechRadar'a konuşan Pang, telefonun Android işletim sistemi ile geleceğinin de altını çizdi. Son günlerde Google ile sorunlar yaşayan Huawei'nin bu açıklaması yeni modeli bekleyenlerin yüreğine su serpti.

Pang ayrıca 5G desteği olan telefonunun bu teknolojiyi tdestekleyen ülkelerde satışa sunulacağını da belirtti. Telefonla ilgili önemli bir bilgi ise Android işletim sistemi ile geleceğinin kesinleşmesi oldu. Google ile iletişimde olduklarını belirten Pang, yeni modelin Android işletim sistemi ile geleceğinin altını çizdi.

Pang ayrıca telefonun gecikmesi ile ilgili sorulara 'asıl sebep politik sorunlar değil. 5G'nin yavaş ilerlemesi' şeklinde yanıt verdi. Henüz çok az ülkede kullanılmaya başlanan bu yeni teknolojinin önümüzdeki yıllardan itibaren daha hızlı kullanıma sunulması bekleniyor.