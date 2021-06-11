Huawei'nin akıllı arabası için tarih belli oldu

Huawei, küresel akıllı telefon işinin ABD yaptırımlarıyla karşılaşmasının ardından akıllı elektrikli araçlara yöneldi. Şirket, ilk akıllıı arabası için çalışmalara başladı.

Huawei Technologies, 2025 yılına kadar sürücüsüz otomobil teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor. Haber, bu hafta başlarında bir şirket yöneticisi tarafından yapılan açıklamadan geliyor. Görünüşe göre şirket otomobil endüstrisindeki iş kapsamını genişletmek istiyor.

Huawei akıllı arabası için kolları sıvadı

Bir yönetici Perşembe günü yaptığı açıklamada, Huawei Technologies'in 2025 yılına kadar sürücüsüz otomobil teknolojisi geliştirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Huawei'nin akıllı araç biriminde üst düzey yönetici olan Wang Jung, "Ekibimizin hedefi 2025'te gerçek sürücüsüz otomobillere ulaşmak." şeklinde ifade verdi. Çinli teknoloji devine benzer şekilde, diğer otomobil üreticileri, teknoloji firmaları, yeni şirketler ve daha fazlası, araçlar için kendi kendi kendine sürüş teknolojisi üzerinde çalışıyor. Buna Baidu, Xiaomi ve otomobil endüstrisini çeşitlendirmeye çalışan diğer şirketler de dahil.

Hatırlatmak gerekirse Huawei, ABD Hükümeti'nin birincil operasyonlarından biri olan akıllı telefon işini engelleyen yaptırımlarla karşı karşıya kaldığından beri küçük elektrikli araçlar üzerinde çalışıyor. Şirket şimdi kendi kendini süren otomobil teknolojisini geliştirmek için çalışırken, Mercedes-Benz gibi otomobil üreticilerinin otomobillerinde yer alan otomobille ilgili çeşitli bileşenleri de piyasaya sürdü. Daha önce, akıllı telefon ve telekomünikasyon operasyonları ABD yaptırımları nedeniyle zarar gören markanın elektrikli araçlar ve kendi kendine sürüş teknolojisi geliştirmek için 1 milyar ABD Doları yatırım yaptığı bildirilmişti. Dolayısıyla, şirketin 2025 hedefi, diğer şirketlerin otomobillerinde de yer alacak otonom sürüş teknolojisi geliştirme planlarıyla uyumlu görünüyor.

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11/06/2021 18:05