Huawei'ye SD kart kullanımının yolu açıldı!

Huawei’yi geçen hafta listesinden çıkartan SD Birliği, bu kararından kısa süre içerisinde dönmüşe benziyor.

ABD ve Çin arasında yaşanan ticari savaşın etkileri en çok Huawei'de görüldü.

Huawei’nin başta Google olmak üzere pek çok markadan darbe yemesi üzerine birde SD Birliği’nin Huawei’yi liste dışı bırakması artık işi çıkmaza sürüklemeye başlamıştı.

Neyse ki Huawei’yi geçen hafta listesinden çıkartan SD Birliği, bu kararından kısa süre içerisinde dönmüşe benziyor. Bir Huawei temsilcisinin aktardığı bilgilere göre firma, Huawei’yi yeniden anlaşmalı şirketler listesine ekledi. Henüz SD tarafından konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini de eklemek isterim.

Hafıza kartı özellikle yeni nesil cihazlar için hayati bir önem taşımakta. Bu bağlamda Huawei'nin tekrar listeye dahil edilmesi kullanıcılara rahat bir nefes aldıracaktır diye düşünüyorum. ABD’nin diplomatik baskılar yaratmak için sektörlerdeki baskıyı arttırması, çoğu ABD’li şirket için de aslında kötü bir karar.

Başta Google olmak üzere bu kararlardan Apple firması da etkilenmekte. Hatta Google'ın sırf Huawei ile bağlarını koparması firmaya milyon dolarlara patlamış durumda. Apple ise zaten üretmekte olduğu birçok Apple cihazını Çin pazarında yer alan fabrikalarında birleştirmekte.