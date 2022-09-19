Hubble birbirine uzak iki galaksiyi yakaladı
Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’dan 1 milyar ışık yılı uzakta yer alan iki galaksiye ait bir görüntü yakaladı. İç içe geçiyor gibi görünen iki galaksi, salyangozu andıran bir şekil ortaya çıkardı.
19/09/2022
Dünya'ya bir milyar ışık yılı uzaktaki galaksiler, birbirlerine de milyonlarca kilometre mesafede.
Görüntüyü Hubble Uzay Teleskobu yakaladı.
Teleskobun yakaladığı perspektifte iki galaksi, üst üste gelerek salyangozu andıran bu şekli ortaya çıkardı.
Görüntüyü paylaşan Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'ya ait Hubble uzay teleskobu, 20 yıldır uzay gözlemleri yapıyor.