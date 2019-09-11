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Hubert, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Formula 2 pilotu Anthoine Hubert’in cenaze töreni yapıldı.

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11/09/2019

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Hubert, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Formula 2 pilotu Anthoine Hubert’in cenaze töreni yapıldı.

22 yaşında hayatını kaybeden Formula 2 pilotu Anthoine Hubert, son yolculuğuna uğurlandı. Fransız pilot Belçika Grand Prix’sinde kaza yapmış, yapılan müdahelelere ragmen kurtarılamamıştı. Hubert, ülkesinde toprağa verilirken, cenaze törenine acılı ailesi ve arkadaşları katıldı.


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TAGS: Hubert, Kaza, Ölüm, Cenaze, Fransa, Haber Kıbrıs, Formula 2
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