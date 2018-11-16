Hücreleri onarıyor! Faydalarına inanamayacaksınız!
Kış mevsiminin gözde sebzelerinden kerevizin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Dr. Sinan Akkurt, kerevizin hücre hasarını onarıcı, inflamasyonu düşürücü, kan basıncını dengeleyici, kanser riskini azaltıcı ve yaşla birlikte ilerleyen görme kaybına karşı koruyucu olduğunu söyledi.
16/11/2018
Şu günlerde tezgahları yeniden süslemeye başlayan kereviz, hem besleyici, hem düşük kalorili, hem de ekonomik. Bu sağlık dolu sebzenin vücuda faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte o faydalar:
• Enfeksiyon, sindirim zorlukları, tansiyon, artrit, gut ve kas krampları ile mücadelede yardımcı rol oynuyor.
• Kanser, yaşa bağlı görme kaybı, kalp hastalıkları ve kalp krizi gibi risklere karşı da koruyucu özelliği bulunuyor.
• Yaygın bir durum olan sürekli yorgunluk, sinirlilik, kas krampları / seğirmeleri, uyku ve kalp ritmi bozuklukları şeklinde kendini gösterebilen magnezyum eksikliği ile mücadelede de kereviz, yardımcı oluyor.
• İnflamasyonu düşürüyor, kan basıncını dengeliyor, kanser riskini azaltıyor ve yaşla birlikte ilerleyen görme kaybına karşı koruyor.
• Apigenin adlı bir molekül içeren kereviz, bağışıklık sistemine destek sağlıyor.
• Apigenin molekülü ayrıca nöron hücrelerin gelişmesi ve uyarılmasını artırıyor, böylelikle öğrenme ve hafıza güçlüğünde de destek oluyor.
• Kereviz, luteolin adlı bir flavnoid de içeriyor. Bu bileşen, anti-kanserojen özelliğinin yanı sıra kanser tedavisinde kullanılan kimyasallara karşı koruyucu etki de sağlıyor.