Hücreleri onarıyor! Faydalarına inanamayacaksınız!

Şu günlerde tezgahları yeniden süslemeye başlayan kereviz, hem besleyici, hem düşük kalorili, hem de ekonomik. Bu sağlık dolu sebzenin vücuda faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte o faydalar:

• Enfeksiyon, sindirim zorlukları, tansiyon, artrit, gut ve kas krampları ile mücadelede yardımcı rol oynuyor.

• Kanser, yaşa bağlı görme kaybı, kalp hastalıkları ve kalp krizi gibi risklere karşı da koruyucu özelliği bulunuyor.

• Yaygın bir durum olan sürekli yorgunluk, sinirlilik, kas krampları / seğirmeleri, uyku ve kalp ritmi bozuklukları şeklinde kendini gösterebilen magnezyum eksikliği ile mücadelede de kereviz, yardımcı oluyor.

• İnflamasyonu düşürüyor, kan basıncını dengeliyor, kanser riskini azaltıyor ve yaşla birlikte ilerleyen görme kaybına karşı koruyor.

• Apigenin adlı bir molekül içeren kereviz, bağışıklık sistemine destek sağlıyor.

• Apigenin molekülü ayrıca nöron hücrelerin gelişmesi ve uyarılmasını artırıyor, böylelikle öğrenme ve hafıza güçlüğünde de destek oluyor.

• Kereviz, luteolin adlı bir flavnoid de içeriyor. Bu bileşen, anti-kanserojen özelliğinin yanı sıra kanser tedavisinde kullanılan kimyasallara karşı koruyucu etki de sağlıyor.