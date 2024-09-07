Hüdan Kardeşler Anı Offroad yarışı ertelendi!

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile ortaklaşa organize ettiği ve 8 Eylül 2024 Pazar günü yapılması planlanan 2024 Offroad Şampiyonası üçüncü yarışı “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint 2024” ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 8 Eylül 2024 Pazar günü, Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency sponsorluğunda Alagadi bölgesinde, Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint adıyla yapılacaktı. Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, elde olmayan sebeplerle yarışın yapılamayacağı ve önümüzdeki günlerde yarışın yeni tarihinin açıklanacağı duyuruldu.