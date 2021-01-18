Ülkemizde artan Covid-19 vakalarından sağlık çalışanları da nasibini alıyor. Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, Covid-19 hastaları tespit etmesi nedeniyle 3. kez kendini izoleye aldığını açıkladı.

Gerekli önlemlerin ivedilikle alınmadığı için bedelinin sağlıkçılar tarafından ödendiğini aktaran Hüdaverdi, “Ateş çemberi her geçen gün daralmakta...” uyarısında bulundu.

Hüdaverdi’nin açıklaması şöyle:

“Aileme, arkadaşlarıma, hastalarıma ve tüm sevenlerime;

Koronavirüs belası ile ilk günden itibaren mücadele ediyorum! Tüm hastalarımı N-95 maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde muayene ediyorum. (Muayene ettiğim hastalarım lütfen panik içinde olmasın)

Maalesef, Girne bölgesinde Koronavirüs pozitif tespit ettiğim hastalar nedeniyle 23.01.2021 tarihine kadar toplumun sağlığı için izole olacağımı duyurmak istedim.

Gerekli önlemlerin ivedilikle alınmadığı bir yerde bedelini malesef sağlıkçılar biliyor!

Ateş çemberi her geçen gün daralmakta. Tedbirlerinize harfiyen uyun. 3. kez herkesin sağlığı için izole olacağımı paylaşmak istedim. Yaşadığımız koşulları sizlere üzülerek paylaşıyorum.”

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18/01/2021 22:52