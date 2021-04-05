Hukuk Dairesi’nde Boş Bulunan Kıdemli Savcı Mevki İçin Dilekçe Kabul Ediliyor

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05/04/2021

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Hukuk Dairesi’nde Boş Bulunan Kıdemli Savcı Mevki İçin Dilekçe Kabul Ediliyor

Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Sarper Altıncık, Hukuk Dairesi’nde boş bulunan “kıdemli savcı” mevki için dilekçe kabul edildiğini duyurdu.

Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Sarper Altıncık yaptığı yazılı açıklamada, değiştirilmiş şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasasının 17 ve 18’inci maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olan kişilerden Hukuk Dairesi’nde boş bulunan kıdemli savcı mevki için dilekçe kabul edileceğini belirtti

Açıklamada, ilgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada  halen Hukuk Dairesi’nden görev yapanların bu mevki için müracaat etmemeleri gerektiği vurgulandı.

05/04/2021 16:49
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TAGS: Hukuk Dairesi, savcı
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