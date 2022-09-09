“Hukuk sistemimizi yıpratıcı sözlerden vazgeçin”

Demokrat Parti (DP) eski Başkanı Serdar Denktaş, geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi ile yerel seçimlerin ertelenmesi arasında bağ kurarak Anayasa Mahkemesinin çelişkili karar ürettiği yönünde ortaya atılan iddiaların bağımsız yargı mekanizmamızı yıpratmaya ve hukuk sistemimizin bu vesileyle değiştirilmesini sağlamaya yönelik mesnetsiz suçlamalardan ibaret olduğunu söyledi. Pandeminin başlangıcında 59 gün sokağa çıkma yasağının uygulamaya girdiği, Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirlerle ilgili henüz dünyada bir karara varılmadığı olağanüstü günlerde alınan erteleme kararı ile, içinden geçtiğimiz günlerde yerel seçimlere yönelik alınan erteleme kararını benzeştirmek bu nedenle maksatlı olduğunu belirten Denktaş, siyaset dünyasını hukuk sistemimize yönelik yıpratıcı söylemlerinden vazgeçmeye davet etti.

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09/09/2022 19:30