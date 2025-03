Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi dört yasa tasarısını Genel Kurul'a sevk etti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi dört yasa tasarısını oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite bugün saat 09.45’te Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö. No: 70/3/2024)”, “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 202/3/2024)”, “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 222/3/2024)”, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 192/3/2024)”, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 204/3/2024)”, “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 40/1/2022)”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 194/3/2024)”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 203/3/2024)” ve “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 227/3/2024)”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ilk önce “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö. No: 70/3/2024)”’ni ele alarak oy birliğiyle onayladı ve Gene Kurul gündemine sevk etti.

Daha sonra, iki adet “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekli ile ele alan Komite, birleştirilmiş Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komitesi, toplantının devamında iki adet “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş olarak görüşerek, oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Son olarak Komite, dört adet “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekli ile ele alarak oy birliğiyle onayladı. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi,birleştirilmiş Yasa Tasarısı’nı Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.