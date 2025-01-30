Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi on tane yasa tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında toplandı. Toplantıda, on tane yasa tasarısı ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı", “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı", “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk olarak “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak, ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak söz konusu yasa tasarısının ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

Komite daha sonra dört tane “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekilde görüştü. Komite, “Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısına" ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, iki tane “Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da birleştirilmiş şekli ile ele aldı. Komite, “Birleştirilmiş Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısına ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite son olarak “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş olarak görüştü. Komite, “Birleştirilmiş Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasa Tasarısına" ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekilleri Emrah Yeşilırmak, Hasan Taçoy ve Ali Pilli ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi, Çevre Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Başsavcılık, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği, Uluslararası Final Üniversitesi, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği ile Taksiciler Birliği’nden temsilciler katılarak görüşlerini paylaştı.