Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 11.00’de Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele aldı. Komite'nin, Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği ifade edildi.

Komite toplantısına davetli olarak öneri sahibi UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Yüksek Seçim Kurulu, Başsavcılık, Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nden yetkili ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında yapılan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP milletvekilleri Erkut Şahali, Devrim Barçın, Armağan Candan, Sami Özuslu, Şifa Çolakoğlu ve Sıla Usar İncirli, DP Milletvekili Serhat Akpınar ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.