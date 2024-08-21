Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün toplanarak gündemindeki bir karar tasarısını ve bir yasa önerisini ele aldı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, saat 10.30’da toplanan komite, sırasıyla gündeminde bulunan “Murat Kaya İnşaat Ltd.’nin Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ve "Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ilk önce “Murat Kaya İnşaat Ltd.’nin Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele aldı; oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

-Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi

Komite, daha sonra UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı'nın birlikte hazırlayıp sunduğu “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alarak genel görüşmesini yaptı.

Tasarı, yasaya "hayvanlara yönelik işlenen suçlar" başlığı eklenerek bu başlık altında yeni suç tipleri eklenmesini öngörüyor.

Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.