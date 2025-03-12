Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 13.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk Başkanlığında yapılan toplantıya komite üyeleri UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük katıldı.