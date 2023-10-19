Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite gündeminde bulunan, “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisini (UBP ve CTP Grubuna bağlı bazı milletvekilleri) görüştü.

“Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi”nin, madde madde oylanmasına devam eden Komite, Yasa Önerisi üzerindeki çalışmalarına önümüzdeki toplantısında da devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık ve Personel Dairesi’nden yetkililer ve Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı katılarak görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında yapılan toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Salahi Şahiner ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.