Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (E-Devlet) (DD-EDİ) İdaresi Yasa Önerisi”ni ele aldı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (E-Devlet) (DD-EDİ) İdaresi Yasa Önerisi”ni ele alarak, genel görüşmesine devam etti.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyesi UBP milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Cumhurbaşkanlığı’ndan Halit Bağman, E-Devlet Yönetim Kurulu eski üyesi Doruk Bladanlı, Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Bora Tüccaroğlu, Kamu Net’ten emekli Gökhan Şengör, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol Mear, E-Devlet Yönetim Kurulu üyeleri Erkut Çulluoğlu ve Abbas Karayel, Bilişim Dairesi’nden Nihat Yılmaz, Teknopark YK Başkanı Necdet İcil, Başbakanlık’tan Nezhan Kayasal Ertemel ve Emre Aksu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Feride Gozek Albayrak, E-Devlet Yönetim Kurulu Başkanı Suat Yeldener, GAÜ Fakülte Dekanı ve Yapay Zeka Uzmanı Prof. Dr. Murat Akkaya, GAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı ve E-Devlet eski Koordinatörü Eralp Curcioğlu katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

Komite, söz konusu yasa önerisi üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

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31/08/2022 17:05