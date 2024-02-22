Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Komite, “Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni (ivedi) (Öneri sahibi: UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay)” görüştü.

“Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy birliği ile onaylanarak Genel Kurulun gündemine sevk edildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin (ivedi) (Öneri sahibi: UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay) genel görüşmesini yaptı.

Komite, öneriyle ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, öneri sahibi, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Başbakanlık ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers da katıldı.