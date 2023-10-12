Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan, Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere Komite’ye geri alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerinin/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşmasında değişiklik yapılmasına dair anlaşma (Onay) Yasa Tarasısı’nın üçüncü okunuşunu tamamladı ve oybirliği ile kabul etti.

Komite, Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin (Öneri Sahipleri: CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat) üçüncü okunuşunu tamamlayarak oybirliği ile kabul etti.

“Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi’ni (Öneri sahipleri: UBP ve CTP Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri) madde madde oylamaya devam ediyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Personel Dairesi ve Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı ve yetkililer katılarak görüşlerini Komite’ye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner, Sami Özuslu ve Fikri Toros, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.