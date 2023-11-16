Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi Arabacıoğlu Apartmanı Kat:4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar ile Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ve “Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak, “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine havale etti.

Komite, daha sonra, “Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi Arabacıoğlu Apartmanı Kat:4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar ile Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamladı. Ancak Komite, anılan Karar Tasarısı’nın ivediliği olmadığı için üçüncü okunuşunun gelecek toplantıda yapılmasına karar verdi. Komite toplantısına, Karar Tasarısı ile ilgili davetli olarak, Başbakanlık ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak, görüşlerini Komite’ye aktardı.

Komite, son olarak, Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığı için üçüncü okunuşunun gelecek toplantıda yapılmasına karar verdi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına Yasa Tasarısı ile ilgili olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, görüşlerini Komite’ye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.