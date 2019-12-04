Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde oylamasını sürdürdü. Komite, tasarıyı ilerleyen toplantılarda ele almaya devam edecek.

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve Yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını artırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılmasını içeriyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay’ın katılımıyla yapıldı.

Toplantıya davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, KKTC Avcılık Federasyonu, Taşkent Doğa Parkı, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği ve Yeşil Barış Hareketi’nden yetkililer de katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

04/12/2019 16:29