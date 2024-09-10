Hukukçu Mehmet Öner Ekinci’nin Yasa/Mevzuat Yapım Sanatı ve Tekniği kitabı yarın tanıtılıyor

Cumhuriyet Meclisi emekli Genel Sekreteri, Hukukçu Mehmet Öner Ekinci’nin Işık Kitabevi tarafından yayımlanan Yasa/Mevzuat Yapım Sanatı ve Tekniği (Yasamacının El Kitabı) isimli kitabı, yarın tanıtılıyor.

Işık Kitabevi’nde saat 18.30 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek tanıtım gecesinde AB Hukuku Uzmanı, öğretim görevlisi Dr. Latif Aran kitapla ilgili konuşma yapacak.

Dr. Latif Aran ve Yazar Mehmet Öner Ekinci’nin katılımcılarla söyleşi yapacağı gece imza etkinliğiyle devam edecek.

-Bilgi kaynağı niteliğinde bir başvuru kitabı

Yasa/Mevzuat Yapım Sanatı ve Tekniği (Yasamacının El Kitabı) isimli kitap, yasa yapıcılara, yürütmeye, yasa uygulayıcılarına, avukatlara, yargıçlara, kamu görevlileri ile hukuka ilgi duyan veya hukukla ilgisi bulunan tüm yurttaşlara hitap ediyor.

Yasa yapım sanatı ve tekniği ile ilgili dolgun ve yetkin içeriğe sahip eser, siyaset, hukuk ve toplumsal sorunlarla ilgilenen tüm yurttaşların yararlanarak okuyacağı ve başvurabileceği engin bir bilgi kaynağı niteliğinde bir başvuru kitabı.