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Hukukçu Oktay Feridun hayatını kaybetti  

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29/09/2019

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Hukukçu Oktay Feridun hayatını kaybetti  

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli hukuk insanlarından biri olan duayen hukukçu Oktay Feridun hayatını kaybetti. Feridun’un vefat haberini Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı duyurdu. Esendağlı, ailesine ve hukuk camiasına baş sağlığı diledi.  

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

En kıdemli meslektaşımız, duayen hukukçu Oktay Feridun’u kaybettik maalesef. Çok çok üzgünüm. Hepimize ama özellikle genç meslektaşlara gösterdiği yakın ilgisi, güler yüzü, nezaketi ve hudutsuz derin hukuk bilgisi ile her zaman bize ışık tutacak. Tüm ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim...

29/09/2019 11:13

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TAGS: Hukukçu Oktay Feridun hayatını kaybetti  , haber, kıbrıs,
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