Hükümet başarısız ama erken seçim talebi yok

HÜKÜMET BAŞARISIZ AMA ERKEN SEÇİM TALEBİ YOK

HK Ajans’ın 9-17 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü Siyasi Yönelimler Araştırması hükümetin başarı algısı, partilerin potansiyel oyları ve erken seçime ilişkin KKTC halkının görüşlerine ayna tutuyor. 6 ilçede sistematik örnekleme yöntemiyle belirlenmiş seçmen listelerine kayıtlı 18 yaş ve üstü seçmen niteliği taşıyan vatandaşları temsilen 600 kişi ile yüz yüze görüşülerek yürütülen araştırmada dikkat çekici bulgular ortaya çıktı.

“Başbakan ve Maliye Bakanı kabinede en çok bilinen isimler”

“Lütfen Başbakan ve bakanlıklarda kimlerin görevli olduğunu söyler misiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre kabinenin en çok bilinen ismi Başbakan Tufan Erhürman. Her 10 kişiden 8,35’i tarafından ismi bilinen Başbakanı Maliye Bakanı Serdar Denktaş takip ediyor. Maliye Bakanlığı görevini Serdar Denktaş’ın yürüttüğünü her 10 kişiden 7,67’si biliyor. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise en az ismi bilinen bakanlar. Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini Fikri Ataoğlu’nun yürüttüğünü her 10 kişiden sadece 4,57 kişi biliyorken Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini Tolga Atakan’ın yürüttüğü ise her 10 kişiden sadece 3,77’si biliyor.

“Mevcut hükümet başarısız”

“Mevcut hükümeti başarılı buluyorum” ifadesine Kıbrıs Türk halkı katılmıyor. İfadeye ilişkin yüzde 54,5 olumsuz, yüzde 21,7 olumlu ve yüzde 23,8 de nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türklerin mevcut hükümeti başarılı bulma düzeyi 10 üzerinden 3,23 olarak tespit edildi.

“Başbakan Erhürman ne başarılı ne başarısız”

“Başbakan Tufan Erhürman’ı ne ölçüde başarılı bulduğunuzu lütfen puanlayınız” sorusuna verilen yanıtlara göre Kıbrıs Türk halkı Başbakan Erhürman’ı ne başarılı ne başarısız buluyor. Bu konuda yüzde 41,4 olumsuz, yüzde 24,7 olumlu ve yüzde 33,8 de nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türklerin Başbakan Erhürman’ı başarılı bulma düzeyi 10 üzerinden 4,13 olarak tespit edildi.

“Kabinede en başarısız Maliye Bakanı Serdar Denktaş”

“Başbakan ve bakanları ne ölçüde başarılı bulduğunuzu lütfen puanlayınız” sorusuna verilen yanıtlara göre kabinenin en başarılı ismi Başbakan Tufan Erhürman. 10 üzerinden 4,13 düzeyinde başarılı bulunan Başbakan Erhürman’ı 3,95 düzeyinde başarılı bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim takip ediyor. Kıbrıs Türk halkına göre kabinenin en başarısız bakanları ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’ın başarı düzeyi 10 üzerinden 2,8 olarak belirlenirken Maliye Bakanı Denktaş’ın başarı düzeyi 10 üzerinden 2,68.





“Hükümetten en önemli beklenti ekonomik krizin aşılması”

“Mevcut hükümetten en önemli beklentiniz nedir?” sorusuna verilen yanıtlara göre Kıbrıs Türk halkının yüzde 39,1’i hükümetten ekonomik krizi aşmasını bekliyor. İkinci en önemli beklenti ise yüzde 35,7 ile Kıbrıs sorununun çözülmesi.

“En güvenilir parti lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman”

“Parti liderlerine ne kadar güveniyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlara göre 10 üzerinden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a güven düzeyi 3,63 olarak saptanırken dönemin UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e güven düzeyi 3,35 olarak belirlendi. En az güvenilen parti liderleri ise 10 üzerinden 2,03 ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve 1,78 ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı oldu.

“UBP birinci parti”

“Önümüzdeki Pazar günü bir seçim olsa UBP’ye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna verilen yanıtlara göre Kıbrıs Türk halkının yüzde 24,8’i kesin UBP’ye oy vereceğini ifade ediyor. Yüzde 16,4’lük bir kesim UBP’ye oy verebileceğini ortaya koyarken yüzde 10,7’lik bir kesim ise UBP’ye oy verip vermeme konusunda nötr bir tavra sahip. Buna göre UBP’nin olası bir seçimdeki oy potansiyelinin yüzde 24,8 ile yüzde 51,9 arasında olduğu saptandı.

“CTP’nin oy potansiyeli yüzde 10,3 ile yüzde 31,8 arasında”

“Önümüzdeki Pazar günü bir seçim olsa CTP’ye oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna verilen yanıtlara göre Kıbrıs Türk halkının yüzde 10,3’ü kesin CTP’ye oy vereceğini ifade ediyor. Yüzde 10,6’lık bir kesim CTP’ye oy verebileceğini ortaya koyarken yüzde 10,9’luk bir kesim ise CTP’ye oy verip vermeme konusunda nötr bir tavra sahip. Buna göre CTP’nin olası bir seçimdeki oy potansiyelinin yüzde 10,3 ile yüzde 31,8 arasında olduğu saptandı.

“İkinci büyük parti karma oylar”

“Önümüzdeki Pazar günü bir seçim olsa partilere oy verme ihtimaliniz nedir?” sorusuna verilen yanıtlara göre Kıbrıs Türk halkının yüzde 17,5’i kesin karma oy kullanacağını ifade ediyor. Yüzde 13’lük bir kesim karma oy kullanabileceğini ortaya koyarken yüzde 6,6’lık bir kesim ise karma oy kullanıp kullanmama konusunda nötr bir tavra sahip. Buna göre olası bir seçimde karma oy potansiyelinin yüzde 17,5 ile yüzde 37,1 arasında olduğu saptandı. Bu oranlara göre KKTC’deki en büyük ikinci parti karma oylar. Diğer partilerin oy potansiyelleri ise şöyle:

HP: Yüzde 1,4 – Yüzde 16,5

DP: Yüzde 1,8 – Yüzde 14,6

TDP: Yüzde 1,9 – Yüzde 13,1

YDP: Yüzde 1,8 – Yüzde 11,7

“Erken seçim talebi düşük”

“KKTC’de bir erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” ifadesine Kıbrıs Türk halkı ne katılıyor ne katılmıyor. İfadeye ilişkin yüzde 49,6 olumsuz, yüzde 38,3 olumlu ve yüzde 12,1 de nötr yaklaşım içerisinde olan Kıbrıslı Türklerin erken seçim ihtiyacı olup olmadığına ilişkin net bir duruşu yok. Her 10 kişiden sadece 4,4’ü erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor.