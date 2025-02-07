Hükümet Çaresizlik İçinde Günü Kurtarmaya Çalışıyor

SENİN PARANLA SANA CAKA SATANLAR MUTLU, YA SEN? KAYNAĞI YARATAN BİZİZ, HALK… TEK BİR KURUŞUMUZUN DAHİ DOĞRU YERLERE HARCANMADIĞINI GÖRMEK, HEPİMİZİ ÇARESİZ BIRAKIYOR.

ESKİDEN KRİZ ANLARINDA ÇÖZÜM ÜRETEN BÜROKRATLAR VARDI. TARIM, SAĞLIK, MALİYE GİBİ ALANLARDA KRİZ YÖNETİMİ YAPILIRDI. ŞİMDİ İSE HERKES KENDİ DERDİNE DÜŞMÜŞ, HÜKÜMET ÇARESİZLİK İÇİNDE GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Ülkede her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz karşısında halk kendi sorunlarıyla baş başa…TL kullanımı nedeniyle yaşanan büyük kayıplar artık görmezden gelinemez. Ve dahası, ekonomi hızla güneye kayarken KKTC hükümetinin “sıfır ekonomi” politikası kabul edilemez!

Kendi ayakları üzerinde duran, güçlü bir ekonomiyle kendi insanına en iyi hizmeti veren bir KKTC mümkün. Yönetim anlayışı halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine popülist söylemlerle günü kurtarmayı seçmiş. “Bizden bir şey olmaz” fikri artık siyaset tarafından da benimsenmiş durumda

Bütçesi artı veren bir KKTC, halkına ekonomik rahatlama sağlayabilir. Bu kaynağı yaratan biziz! Ödediğimiz vergiler, yarattığımız değerler, kazanç vergileri… Ama tüm bunlara rağmen, tek bir kuruşumuzun dahi doğru yerlere harcanmadığını görmek, hepimizi çaresiz bırakıyor.

Bizim en büyük sorunumuz TL kullanmak. Döviz karşısındaki dengesizlik, enflasyon… “Rum tarafında neden enflasyon yok?” Bu sorunun cevabı belli değil mi? Ya da dün sorulan bir soru, güldüm de: Be abi, Zefiros’da kapılar açıldığında da balık 25 Euroydu, şimdi de… Neden? E Kaplumbağa deden…

Türkiye, TL kaynaklı enflasyon nedeniyle esnafına, iş insanına, işletmelere sürekli destek paketleri açıklarken, KKTC halkı bu anlamda tamamen yalnız bırakıldı. Kur korumalı mevduat, faiz politikaları gibi uygulamalar Türkiye’de varken, biz burada daha da fakirleşmeye terk edildik…

Türkiye hükümeti , kendi ekonomik sorunlarına odaklanırken KKTC halkı kaderine terk edilmiş durumda. Türkiye’deki enflasyon politikaları KKTC’yi doğrudan etkiliyor ama hükümetin elinde çözüm üretecek bir mekanizma yok. Dövizdeki en ufak hareket bile ekonomimizi alt üst ediyor.

Gerçek sorunlarımız ortadayken, Türkiye ile KKTC ilişkileri hep farklı konular üzerinden tartışılıyor. Bu ülkeye aidiyet hisseden, buranın sahibi olan insanlar çaresiz. Gidecek başka yeri olmayan, üç kuşaktır burada yaşayan insanlar artık yönetimin umursamazlığına karşı isyan ediyor

Enflasyon, döviz artışı, sosyal yardımların yetersizliği… Özellikle emekliler tamamen sahipsiz bırakılmış durumda. Eskiden torunlarına destek olan büyüklerimiz, şimdi kendi geçimini sağlayamaz hale geldi. Sağlık ve ilaç giderleri ise fahiş fiyatlara ulaştı.

Asgari ücret 40 bin TL’ye çıktı ama bu parayla yaşamak imkânsız. İşveren bu yükün altından nasıl kalkacak bilinmez ama çalışanlar için zaten ortada bir geçim umudu kalmadı. Kamu harcamaları yine maaşlara gidecek, peki ya halkın ihtiyacı olan hizmetler?

Eskiden kriz anlarında çözüm üreten bürokratlar vardı. Tarım, sağlık, maliye gibi alanlarda kriz yönetimi yapılırdı. Şimdi ise herkes kendi derdine düşmüş, hükümet çaresizlik içinde günü kurtarmaya çalışıyor. Ama unutmayın, bu halk uyumayacak, mücadeleye devam edecek!