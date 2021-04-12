Hükümet, esnafın çığlığını ısrarla duymak istemiyor

Dijital gazetelerde bugün Lefkoşa ve Girne esnafının sıkıntılarını anlatan haberler vardı.

Esnaf işlerin yüzde 90 oranında düştüğünü, siftahsız günlerin arttığını söylüyor.

Mesela Arasta’da son zamanlarda 50’yi aşkın mağaza kapanmış…

Bugünkü haber Lefkoşa ve Girne esnafını konu alıyordu ama Mağusa, Güzelyurt ve İskele’de de durum farklı değil.

Esnaf çok zor günler yaşıyor, her kapanmanın ardından ayağa kalkamayanlar artıyor.

Açık olmak satış yapmak, kazanç elde etmek anlamına gelmiyor.

Bugünkü haber vesilesiyle bu satırları yazıyorum ama bu tür haberler medyada sıkça yer alıyor, esnaf sıkça sıkıntılarını anlatıyor ama dinleyen kim?

Önce kiracı olan esnaf eleniyor, çünkü yapılan iş, kazanılan para, kirayı ve elektriği karşılamıyor.

Emlak vergisi, su parası gibi diğer giderleri saymıyorum bile…

Kiracı olmayan, işyeri binası kendisinin olanlar nispeten direniyor, daha doğrusu direnmeye çalışıyor ama onların da işi kolay değil.

Her ay dayanamayıp pes edenlere, batanlara yenileri ekleniyor.

İşyerini kapatmayı, devam etmeye tercih edenler artıyor, kapatmayı daha kârlı görüyorlar, tabii buna kârlı demek ne kadar doğruysa….

Kapatıyorlar çünkü direnmeye çalıştıkça insanlar borca batıyor, daha bir perişan oluyor.

Direnenler, birikimini, elinde avcunda olanı da yitireceğini biliyor ama “en azından çaba gösterdim” demek istiyor.

Kimisi de bir umut uğruna “belki düzelir” diyerek, devam ediyor, bin bir zorluğa katlanarak.

Hükümet bir yılı aşkın bir süredir reel sektöre katkı yapmadı, yapacak gibi de görünmüyor.

Aylardır hükümete öneriler yapılıyor ama hiçbiri uygulanmıyor.

Reel sektöre, özellikle de küçük esnafa ne hibe programları hazırlanabildi ne işyeri kiralarıyla bir açılım yapılabildi ne de borçlarla ilgili…

Ülkeyi ya da sektörleri açıp kaparken, işyerlerinin neler kaybettiği, tekrar açılmalarda ayakta durup duramayacağı hiç hükümetin umurunda olmadı.

“Biz sizi açtık, ne haliniz varsa görün” der gibi reel sektör kaderine terk ediliyor.

Direkt ya da dolaylı politikalar üretilemiyor, reel sektörün yarasına merhem olunamıyor.

Hem esnaf, hem yanında çalışanlar perişan olmuş durumda, evine ekmek götüremeyecek duruma düşenler, sağlığını kaybedenler var ama halen bir açılım yok.

Hükümet edenlerin tek söylediği şey, “Türkiye’den para gelmedi” sözleri…

Peki neden Türkiye’den para gelmiyor, sorun nedir, onu söyleyen yok…

Ülke her geçen gün daha kötüye gidiyor, hükümet hiçbir açılım yapamıyor, çözüm formülü bulamıyor, gidişat hiç iyi değil ama bu kadar sorun içinde onlar eski alışkanlıklarını sürdürüyor.

Peki hükümet cephesinde ne var? Hamaset var, demokrasi dışı girişimler var, her tarafta torpil var, partizanca istihdamlar var, bitmek bilmez atamalar var, en yakınlarını atamalar var, müşavirlerden atamak varken dıştan atamalar var, devlet kaynaklarını her türlü kullanma var ama çözüm üretme yok…

Esnafın çığlığını duyan yok ama toplumun canını sıkacak her türlü beceriksizlik, iş bilmezlik, umursamazlık, israf, ihmal ve istismar var ama halkın sorunlarına çare yok…

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12/04/2021 22:06