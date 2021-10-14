Hükümet gitti istihdam kavgası bitmedi

Koalisyon hükümetinin istifası dün Cumhurbaşkanına sunulurken, düşmüş hükümetin DP kanadı istihdam için düğmeye bastı.

Dün, Kalkınma Bankası ile ilgili istihdam girişimleri ortamı gererken, bu kez de Binboğa Yem Fabrikası’nda beş yeni istihdam katarı aldı.

Binboğa Yönetim Kurulu’nun aldığı karara rağmen, Koop- Sen yeniden grev kararı aldı.

Bu arada Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana da istihdamları onaylamayacağını bildirdi.

Güröz: Akıl alır gibi değil

Koop- Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, istihdama izin vermeyeceklerini belirterek gerekirse yeniden eyleme gidileceğini söyledi.

Güröz, “Kesinlikle yeni bir istihdamı Binboğa’ya sokmayacağız. 7 Eylül’de grev yapmıştık. Halen aynı noktadayız. Bu konuda DP genel başkanı Fikri Ataoğlu baskı yapmaya kalkmasın, kabul etmeyeceğiz” dedi.

Güröz, 15 Ekim’de bir istihdam, bir de engelli istihdamı konusunda uzlaşıldığını, altına imza atıldığını belirterek, “Herkes imzasına sahip çıksın. Aksi tüm adımlarda kapıları kapatacağız” dedi.

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14/10/2021 13:32