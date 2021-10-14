Hükümet gitti istihdam kavgası bitmedi

ads ads ads ads
14/10/2021

ads
ads
ads
Hükümet gitti istihdam kavgası bitmedi

Koalisyon hükümetinin istifası dün Cumhurbaşkanına sunulurken, düşmüş hükümetin DP kanadı istihdam için düğmeye bastı.

Dün, Kalkınma Bankası ile ilgili istihdam girişimleri ortamı gererken, bu kez de Binboğa Yem Fabrikası’nda beş yeni istihdam katarı aldı.

Binboğa Yönetim Kurulu’nun aldığı karara rağmen, Koop- Sen yeniden grev kararı aldı.

Bu arada Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana da istihdamları onaylamayacağını bildirdi.

Güröz: Akıl alır gibi değil

Koop- Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, istihdama izin vermeyeceklerini belirterek gerekirse yeniden eyleme gidileceğini söyledi.

Güröz, “Kesinlikle yeni bir istihdamı Binboğa’ya sokmayacağız. 7 Eylül’de grev yapmıştık. Halen aynı noktadayız. Bu konuda DP genel başkanı Fikri Ataoğlu baskı yapmaya kalkmasın, kabul etmeyeceğiz” dedi.

Güröz, 15 Ekim’de bir istihdam, bir de engelli istihdamı konusunda uzlaşıldığını, altına imza atıldığını belirterek, “Herkes imzasına sahip çıksın. Aksi tüm adımlarda kapıları kapatacağız” dedi.

14/10/2021 13:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Binboğa Yem Fabrikası, fikri ataoğlu, kemal deniz dana, haber, kıbrıs, istihdam
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.