“Hükümet Gümrük Fon ve KDV’nin Yarattığı Pahalılıktan Vazgeçmek İstemiyor”

Başbakanlıktan Yanıt Almayan TUTDER Kampanyasını Sürdürme Kararı Aldı

Gümrük, fon ve kdv nin temel tüketim maddeleri üzerinde yaratmakta olduğu pahalılığı önleyerek birçok üründe ucuzlatma sağlanması yönünde TUTDER tarafından Başbakanlığa sunulan çalışmaya bu aşamaya kadar olumlu yanıt alınmaması nedeniyle TUTDER yönetimi sürdürmekte oldukları kampanyayı devam ettirme kararı aldı.

Karar çerçevesinde “Başka Bir Hayat Mümkün” sloganıyla başlatılan halkı pahalılığın nedenleri konusunda bilgilendirme kampanyası yeniden kaldığı yerden başlatıldı. TUTDER konuya ilişkin manifestosunu genel seçimler nedeniyle siyasi partilere ve milletvekili adaylarına da açtı.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Yönetim Kurulu adına bugün özelde tüketicilere, genelde halka yönelik olarak yapılan açıklama şöyle:

“ Değerli halkımız, değerli tüketiciler

29 Aralık 2021 tarihinde, yayınladığımız basın açıklamasında belirttiğimiz gibi Sayın Başbakan

Faiz Sucuoğlu, bizlere söz verdiği gibi Maliye Bürokratlarının da katılımı ile Başbakanlıkta yeni

bir toplantı düzenleyerek tüketicin alım gücünü yükseltmek, temel gıda ve temizlik ürünlerinde ucuzlatma sağlamak için sunduğumuz önerilerimizi değerlendirmiş ve bizlerden bazı başlıklar altındaki ürünlerden gümrük, fon, ve KDV’nin alınmaması halinde raf fiyatlarının ne olacağıyla ilgili bir çalışma yapmamızı istemişti.

Biz çalışmamızı yaparak Sayın Başbakana 27/12/2021 tarihinde sunduk. Önerilerimizin kabulü halinde en düşüğü %10 en yükseği %50 ve ortalama olarak %21 oranında ucuzlamanın raflara yansıyacağını yaptığımız çalışmayla Sayın Başbakana ilettik.

Ancak aradan geçen bu süre zarfında maalesef bizlere olumlu veya olumsuz bir dönüş

yapılmamıştır. Süreç oyalamaya bırakılacak bir süreç değildir.

Sayın Başbakana yaptığımız öneri çok açık ve netti:

Devletin ithalattan aldığı gümrük, fon, KDV ve çeşitli harçlardan bir süreliğine vaz geçmesi

halinde, bizler TUTDER üyesi tedarikçiler olarak, şu an hale hazırda ödemiş olduğumuz, ancak gün sonunda tüketicilerin ödeyeceği gümrük, fon, ithalatta alınan KDV ve çeşitli harçlardan oluşan ödemelerinin toplamını satış fiyatlarımızdan düşmeyi önerdik. Yani tüketicinin ödeyeceği bu vergi ve fonları bizler üstlenmeyi taahhüt ettik.

Piyasayı anında ucuzlatacak bu önerimize dahi geri dönülmedi. Bizler TUTDER üyeleri olarak, pazarda gerçek bir ucuzlatma gerçekleştirebilmek için zararımıza olacak şekilde dayanışmamızı gösterdik

Değerli tüketiciler

29/12/2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz açıklamamızda “şeffaflık ve doğru bilgilendirme

üzerine inşa ettiğimiz kampanyamızı, Maliye Bakanlığı yöneticilerinin ricası üzerine, sürece

olumlu katkı yapmak adına, askıya” aldığımızı da açıklamıştık.

Ancak gelinen bu aşamada, ülkemizdeki pahalılığın gerçek nedenleri hakkında halkımızı

bilgilendirmek amacıyla başlattığımız kampanyamızı devam ettirmemiz gerektiği ortaya

çıkmıştır.

Askıya aldığımız sosyal medya ilanlarımız, kısa filmlerimiz bugün itibarıyla yeniden yayında

olacaklar. Kampanyamız çizilen doğrultu da kendi sürecini tamamlayacaktır.

Bu süreç içerisinde, Sayın Başbakana sunduğumuz ürün listesini ve market fiyatlarında

oluşmasını önerdiğimiz ucuzlamayı da sizlerle paylaşacağız.

Sizlerden bir ricamız Petition · BAŞKA BİR HAYAT MÜMKÜN · Change.org linkinden imza

kampanyamıza ulaşarak kampanyamıza destek vermenizdir.

Bu imza kampanyasını bu seçim sürecinde aday olan herkese ulaştırıp, hangi adayların pahalılığı ortadan kaldırmak için imza verdiğini de yine siz değerli tüketiciler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Başka Bir Hayat Mümkün” Lha

Bu habere tepkiniz:



09/01/2022 20:19