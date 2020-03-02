Hükümet, hastanenin yanan bölümleri için “hallediliyor” diyor ama halk şüpheyle bakıyor

Dikkat ediyor musunuz, ülke yöneticilerine karşı ciddi bir güvensizlik var. Aslında bu, siyasi partilere ve siyasilere duyulan güvensizliğin bir sonucudur. Hepsini elbette aynı kefeye koyup genelleme yapmak istemiyoruz, böyle yaparsak bazılarına haksızlık etmiş oluruz ama çoğunluğunun yarattığı hayal kırıklığı, genel olarak siyasete ve siyasetçiye güvensizlik olarak yansıyor…

Çoğu zaman yaratılan sistemin de siyaseti ve siyasetçiyi, “elini kolunu bağladığı için” güvenilmez yaptığını ya da öyle gösterdiğini de kabul etmek gerekir. Siyasilerin peşinde koşturan, onlardan bir şeyler koparmaya çalışan, onlara yalakalık yapanlar bile yeri geliyor “güvenmediğini” söylüyor. Siyasilerin yakınında olan, peşinden koşturan, övgüler yapan kişilerin güvensizliğini ortaya koyması ironik bir durum tabii.

Siyasilerin peşinde koşan, onların gücünden ya da sağlayacağı menfaatlerden nemalanmak isteyenlerin de arkasını dönünce siyasiler hakkında konuşması, aslında ülke olarak genel bir ahlak erozyonu yaşadığımızı gösteriyor. Yani siyasi güvenilmezdir de onu rant kapısı, menfaat objesi olarak gören bazı vatandaşlar çok mu güvenilirdir ya da dürüsttür? İşin bu yönüne de bakmak lazım.

Konuyu dağıtmayalım; nereden girdim bu “güvensizlik” meselesine? Tabii ki hastane yangınından dolayı. Sokaktaki vatandaştan, meclisteki muhalefete kadar herkeste bir şüphe, “Acaba hastane, yanan laboratuvar gibi olur mu?” diye. Yani hastanenin eski haline gelmesi çok uzun zaman alır mı?

Hastanenin yangından zarar gören bazı bölümleri çarçabuk hizmete açılıyorken, ilgili sigortanın yükümlüğünü fazlasıyla yerine getirmek üzere olduğu açıklanırken, maliye bakanı, “Hastanelerle ilgili mali sıkıntı yok” derken bile, halen yanan bölümlerin tümü için “Acaba yapacaklar mı?”, “Birkaç gün sonra yine sürüncemeye mi kalacak?” diye insanlar söylenip duruyor.

Hükümetin, ya da hade “devletin” diyelim, parası ve pratik çözüm kabiliyeti olmadığını düşünen birçok kesim yardım etmek için hazır olduğunu açıkladı. Ülkenin işadamları, ekonomik örgütler, bazı kurum, kuruluşlar yardıma hazır. Bu durum gerçekten güzel… Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun farkında olan halkımız yardım etmek istiyor.

Birçok kişi elini taşın altına koyup, bu mağduriyeti bitirmek istiyor. Çok sayıda insan, “Katkı yapmazsak, tamirat ya da cihaz- alet tedariki işleri uzayıp gidecek” diye düşünüyor. Ülkemiz, insanımız için bu kadar önemli olan hastanemiz için herkesin seferber olması sevindirici tabii ki…

Yangının neden çıktığını da öğrenmek lazım ki, yeniden başımıza gelmesin. Hastanede ciddi yangın tatbikatları yapmalı, bu türlü olaylar karşısında nasıl davranacağımızı bilmeli, karmaşa yaşanmasına fırsat vermemeliyiz…

Güvensizlik meselesine dönecek olursak… Ülkeyi yönetenlerin yapacağını taahhüt ettiği birçok işe, aldığı birçok tedbire, “panik yapmayın sorun yok” dediği birçok söze bu kadar mesafeli durulması elbette üzücüdür ama vatandaşlar da haklıdır.

Halk o kadar çok olumsuzlukla karşılaştı, o kadar çok söylenen yapılmadı, o kadar çok söylenenin tam tersi yapıldı, o kadar çok fiyaskoyla karşılaşıldı ki, doğal olarak halkımız ülkeyi yöneten siyasilere güvenemiyor, kuşkuyla bakıyor. Bu duyguyu birçok alanda hissetmek mümkün… İşte hastane yangınında da öyle oldu. Güvensizliğin devam etmemesi için hastaneye yapılan yardımlar da şeffaf bir şekilde toplanmalı ve süratli olarak icraata aktarılmalıdır.

02/03/2020 18:41