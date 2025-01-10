Hükümet, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili toplandı

Hükümet ortakları, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngörülen yasal düzenlemeyi görüşmek amacıyla toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nde yer alan toplantıya, Başbakan Ünal Üstel başkanlık yapıyor.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, dün sendikalarla yaptığı görüşme sonrası, bugün de hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngörülen yasal düzenlemeyle ilgili Ulusal Birlik Partisi Grubu, hükümet ortakları ve hükümete destek veren milletvekillerini bilgilendirecek.