Hükümet, kamuda yetkili beş sendikayla görüştü

Hükümetten bir grup bakan bugün Maliye Bakanlığı’nda kamuda yetkili beş sendikayla hayat pahalılığı konusunu görüştü. Toplantıya, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta saat 16.00’da yapılan toplantıda Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yer aldı.

Açıklamaya göre, toplantıda sendikalara “hayat pahalılığı konusunda” bilgi verildi.