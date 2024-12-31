Hükümet KDV artışı konusunda geri adım attı

Temel tüketim maddeleri dahil pek çok ürünün KDV oranının artırılması yönünde girişim yapan UBP - YDP - DP hükümeti, gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “KDV artışları iptal edildi” başlıklı yazısı ile duyurdu.

Barçın, "Gerek Mecliste Gerekse Sokakta, sendikalarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve halkımızla hep birlikte yürütülen mücadeleler sonrası UBP, DP ve YDP'nin halk düşmanı politikaları tek tek geri püskürtülecektir" dedi.

Barçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

KDV ARTIŞLARI İPTAL EDİLİYOR Ekonominin E'sinden anlamayıp sürekli yanlış karar alan UBP, DP ve YDP "Hükümeti", hayat pahalılığı yaratacak ve insanlarımızın alım gücünü daha da geriletecek KDV zamlarını iptal etme kararı almıştır.

Gerek Mecliste Gerekse Sokakta, sendikalarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve halkımızla hep birlikte yürütülen mücadeleler sonrası UBP, DP ve YDP'nin halk düşmanı politikaları tek tek geri püskürtülecektir. CTP'nin Tek Başına İktidarı ile Emeğin, Barışın ve Özgürlüğün egemen olduğu bir ülkeye kavuşmamıza az kaldı dostlar.