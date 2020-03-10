Hükümet koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Ülkemizde görünen koronavirüs vakalarından sonra hükümet alınan tedbirleri açıkladı. Açıklamayı Başbakan Ersin Tatar yaptı

İşte o tedbirler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı tüm okullar 15 Mart'a kadar tatil edildi

Çocuk festivalleri ve etkinlikleri yasaklanmıştır...

Güney Kıbrıs'tan 10 kişiyi aşan geçişler 15 Mart'a kadar durdurulmuştur.

Gazimağusa'da tarihi yerler dezenfekte edilecek

1 Nisan tarihine kadar Almanya ve Fransa çıkışlı charter uçuşlar durduruldu

Başbakan Tatar: Alınacak olan tedbirler toplum tarafından da destek bulması gerekiyor. insalarımız duyarlı darvranmalı. Parti olarak biz de bir süreliğine toplu buluşma ve toplantıları erteledik. İşi ciddiye alıyoruz tedbirleri alıyoruz. Bu sıkıntının aşılacağına umudumuz tamdır

Bu sabah hem Fuat Oktay hem de Türkiye sağlık bakanı ile görüştüm. ilaçlama konusunda tecrübeli bir ekip gönderecekler...

1 kafile ve o kafilenin bulunduğu 3 otelde koruma devam ediyor..

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay: Şartlara bağlı olarak tedbirleri sürekli gözden geçirmek gerekecek. Bu sabah başka tedbirler aldık. Yeni durumlar olursa yeni tedbirler de alınabilecek.. Sadece hükümetin değil bireysel olarak herkesin tedbirlerini alması gerek.

10/03/2020 14:31