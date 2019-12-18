Hükümet memnun döndü

Haber Kıbrıs- ÖZEL HABER

Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın günübirlik Ankara ziyareti, ciddi ekonomik sonuçlar doğurdu. KKTC’de kaynak bekleyen ve yarım kalmış çok sayıda projenin 2020 bütçesi dahilinde tamamlanması için bloke bekleyen kaynak, adım adım serbest bırakılacak.

HABER KIBRIS, Ankara ziyaretinin detaylarına ulaştı. Tam bir uyumla tamamlanan toplantılarda, sadece ekonomi değil, dış politika da ele alındı. 2020-22 yıllarını kapsayacak üç yıllık ekonomik protokol, KKTC kanadı tarafından tamamlanarak Türkiye’ye sunuldu.

Hedef, protokolün 15 Ocak 2020’ye kadar tamamlanarak, imzalanması. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti ile gerçekleşen ziyarette Türkiye Hazine ve Dışişleri Bakan Yardımcıları da hazır bulundu.

Siyasi, ekonomi ve dış politikada tam bir uyum sağlanan görüşmede, 2020 yılının “yarım kalan yatırımların tamamlanma yılı olması” konusunda uzlaşıldı.

Hedef 15 Ocak, 3 yıllık HABER KIBRIS HABER MERKEZİ’nin Türkiye ve KKTC hükümet kaynaklarından derlediği bilgilere göre, KKTC teknik ekipleri, üç yılı kapsayacak ekonomik protokol üzerindeki çalışmalarını daha önce tamamlamıştı.

Başbakan, görüşmede hazırlanan protokol taslağını Fuat Oktay ve ekibine sundu. Türkiye kanadının protokol taslağı üzerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından hedef 15 Ocak tarihinde kader imza aşamasına gelinmesi.

İki hükümet çalışmaların tamamlanmak ve imza konması konusunda siyasi irade koyma konusunda uzlaştı. Protokolle ilgili en önemli detay ise, üzerinde uzlaşılan çerçeve.

Buna göre protokol üç yıllık olacak, ancak her yıl izlenerek hedefler, tamamlanan, yarım kalan ya da ulaşılamayan hedefler gözden geçirilecek. Hangi projeler? 2020 yılında tamamlanması öngörülen projeler için, ülkeye aktarılan ama uzun süredir Ziraat Bankası’nda bekletilen kaynak kademeli olarak serbest bırakılacak.

Buna göre, yarım kalan ve blokenin kalkması ile tamamlanacak projelerden bazıları şöyle: ⁃ Lefkoşa Çevre Yolu (Hamitköy) ⁃ Güzelyurt Çevre Yolu ⁃ İslele- Karpaz Yolu ⁃ Girne Doğu Çevre Yolu ⁃ Girne Batı Çevre Yolu ⁃ Çağdaş Cezaevi İnşaatı Doğu Akdeniz konusunda tam uyum Heyetler, Doğu Akdeniz’deki Doğalgaz arama faaliyetleri ve etrafında şekillenen politikalar konusunu da gözden geçirdi.

Bu konuda, KKTC’de Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yanında hükümetin de gelişmelere destek verdiği ve istişarenin sürmesi gerektiği konusunda duruşlar yeniden teyit edildi.

18/12/2019 23:23