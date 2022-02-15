Hükümet Modeli Şekillendi. UBP- DP- YDP

Hükümet modeli artık şekillendi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, sürecin başından bu güne, CTP’nin de içinde olduğu bir model için çalışsa da, bu başarıya ulaşamadı. Hükümette UBP- CTP koalisyonu mümkün olmasa da parlamento içerisinde en geniş işbirliği şart

Önümüzdeki dönemde, iktidar kaç yıl sürerse sürsün, yasaları UBP- CTP yapacak. UBP, kurduğu modelle, aldığı milletvekili sayısından yola çıkarak, hem yasa yapabilir, hem meclisten de geçirebilir. Bunda sorun yok, sorun toplumsal sorunları çözecek yasalara olan ihtiyaç

Bu dönem zor geçecek. Zamlar canımızı yakacak, işsizlik ve iflaslar devam edecek. Vatandaşın devlete olan borçları artacak. Kıb- Tek’ten başlayarak, geniş bir zam furyası devam edecek. Elektriği, akaryakıta, gıdaya, ete, süte zamlar devam edecek.

UBP’nin CTP’ye yönelik hükümet teklifi altında yatan bir başka neden de buydu… “Birlikte zam yapalım, birlikte yıpranalım…” Oysa, “ülkeyi birlikte kalkındıralım, hayatın her alanında değişim için işbirliği yapalım” yollu bir teklif olsaydı, bugün başka şeyler konuşabilirdik.

Aslında süreç de çok uzadı. UBP’nin tavrı belli. HP cevabını vermiş, CTP’nin tavrı belli. Geriye ne kalıyor? Hükümete girmek için sekiz takla atan, Turizm bakanlığı DP’de olacaksa her şeye “evet” diyen Fikri Ataoğlu ve “çay içmeye gelin” diyen tek bakanlığa razı YDP… Oldu bu iş

Şu anda, Cuma gününe cumhurbaşkanına sunulacak bir hükümet modeli hazır. UBP, yanına DP ve YDP’yi alarak 30 olmadı, 29 milletvekili ile bir hükümet kuracak. Önümüzdeki haftadan itibaren de ülke yeni bir hükümetle yoluna devam edecek

Yeni model tam bir bıçak sırtı. Ülkenin konuştuğumuz sorunları ile, DP- YDP’nin gücüne, geçmişine, söylemlerine, vekil yapısına baktığımız zaman, yeni tartışmalara gebe bir dönem için hazır olmamız gerektiğini görüyoruz. Ufukta, üç vakte kadar bir de UBP- HP hükümeti olacağını buraya not düşelim

YDP ciddi bir güç kaybetti, tek bakanlıkla hükümette olmaya razı. DP gücünü korudu ama bir bakanlık kaybederek hükümette olmaya razı. 8 UBP, 1 DP, 1 YDP’li bakanla ülke yoluna devam edecek. Bu yapıdan hayır mı çıkacak, şer mi? Yne yaşayarak göreceğiz

Ülkenin bir gün bile bekleyecek gücü yok. Üretmek, gelişmek, yurt dışına satmak, istihdamı artırmak, vergi adaletini sağlayarak devlet gelirlerini artırmak, vergilendirilmemiş alanlara el atmak, kaçağı önlemek gibi sorumluluğu taşıyacak bir hükümet modeline ihtiyaç var

Falyalı cinayeti KKTC polisi açısından büyük oranda çözüldü. Emareler balistik incelemeler için Türkiye’de. Türkiye’deki ifadelerle KKTC’de alınan birleşince, cinayeti planlayan ve kurşunu sıkanlar ortaya çıkıyor. Geriye, “Falyalı’nın ölmesini kim istedi?” sorusu kalıyor

Öyle görünüyor ki, “Söylemezler Çetesi” ötesine gitmek pek mümkün olmayacak. Bu olay, tetiği sıkanı belli, sıktıranı belli olmayan bir cinayet olarak kalmamalı. Cinayet, güvenlik açıklarımızı da ortaya çıkarırken, vatandaşın bu endişesi de giderilmeli

Hem hükümet modeli, hem de yeni bir ekonomi modeli bizim için kaçınılmaz. Daha çok demokrasi, daha çağdaş bir akademik formasyonla okullarımızın değişimi, sağlık ve her alanda değişim… Yorumlarınızı bekliyorum. Günaydın.

Bu habere tepkiniz:



15/02/2022 08:34