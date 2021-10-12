Hükümet ortakları MYK’larında erken seçimi tartışacak…

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu bu akşam toplanıyor. UBP Merkez Yönetim Kurulu’nda ana gündem maddesinin erken seçim olduğu öğrenildi. Öte yandan bugün Demokrat Parti’de aynı gündem ile MYK’sını topluyor.

Hükümetin bir diğer ortağı Yeniden Doğuş Partisi ise yarın MYK’sını toplayacak.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hükümet ve muhalefetin erken seçim için 6 Şubat 2022 tarihi üzerinde uzlaşıya varıldığını açıklamıştı.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti günlerdir meclisi nisap sorunu nedeniyle toplayamazken, siyasi kulislerde yeni bir seçim hükümetinin kurulacağı tartışılıyor.

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12/10/2021 17:50