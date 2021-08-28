Hükümet, PCR’ı ücretli yapmakla çok tehlikeli bir oyun oynuyor

Herkesin dilinde “PCR ve antijenin ücretli olması” meselesi var…

Tepki büyük, “PCR ve antijen yapmayacağız” diyenler çoğunlukta…

Evet “PCR yaptırmayacağız” sözünü sıkça duymaya başladık.

Bazı işyerlerinin sahipleri ve çalışanları, ücretli PCR yaptırmanın kendilerini kurtarmadığını, zaten kazançlarının yeterli olmadığını söylüyor.

Yıllardır gittiğim bir işyerindeki şahıs, “Yaptırmayacağım abi, yaptırmam” dedi.

“Yaptırmayacağını söylüyorsun ama öyle olunca ben buraya gelmeye korkacağım” dedim.

Ancak bu kişi kararlıydı, “Ben çalışanlarımı, kirayı, elektrik ve su ücretini zaten zor ödüyorum, kapalı dönemlerde ve ondan sonra da uzun bir süre hep cepten ödedim. Kimse gelip halimi sormadı. Giderlerime PCR ücreti ekleyemem” diye dert yandı.

Bir markette ise kasiyer, “Kesin patronumuz PCR ücretini ödemeyecek, o da bize kalacak. Yaptırmasak mı?” diye konuştu.

İki gündür gittiğim yerlerde bu tür konuşmalar duyuyorum, arayanlar, mesaj gönderenler de benzer şeyler söylüyor.

Birçok kişi PCR ve antijenin ücretli olmasına tepkili, PCR için 100 TL’nin de antijen için 40 TL’nin de fazla olduğunu söylüyorlar.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve bir kuruşun bile önemli olduğunu belirten vatandaşlar, eğitim ve sağlığın sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ücretsiz olması gerektiğini vurguluyor.

“PCR yaptırmayacağım” diyenler, denetimden de korkmuyor artık, zaten bu ülkede denetim olmadığını da biliyorlar.

PCR yaptırmayanlar yanında, sahte PCR’lar da ortaya çıkacak, göreceksiniz... Çok ciddi bir sorun, zaten vakalar yüksek seyrediyor, ölümler artıyor, şimdi ülke tam vaka kaynayacak.

Evet, Covid-19 salgını nedeniyle devlet de zordadır ama tasarrufu sağlıkta yapmak çok risklidir.

Salgın olmadığı zamanda bile sağlıktan tasarrufa sıcak bakılmazken, Covid-19 gibi bir belayla uğraşırken sağlıktan tasarruf adeta intihardır.

Zaten Covid-19 dışı servisler ihmal edilmiş durumda, oralarda sorunlar var, ilaç dahi alınamıyorken şimdi de “PCR ve antijeni ücretli yaptım” diyerek ülkeyi büyük bir riske sokuyorlar.

İşin ilginç tarafı, bu karar Covid-19 salgınıyla direkt ilgili ama Sağlık Bakanlığı devre dışı bırakıldı.

Sağlık Bakanının yurt dışında olduğu bir dönemde bu kararın alınması elbette onların sorunudur, hükümetin ne kadar ahenksiz ne kadar tuhaf işler yaptığını biliyorsunuz zaten, durup da yeniden bunları sıralamayayım.

Bakanlar kurulunun tek ses verememesi, Sağlık Bakanının tek kalması, şaşırtıcı değil, bu hükümetin yaptığı hiçbir şey artık bizi şaşırtmıyor.

Elbette sorun onların sorunu ama ne isterse olsun, böyle bir karar alınırken Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun, Sağlık Bakanının, sağlıkçıların görüşü alınmalıydı…

Sağlıkçılar ciddi uyarılar yapıyor, PCR’ın ve antijenin ücretli olmasının sıkıntılar yaratacağını söylemek yanında, 21 günlük PCR kararını da doğru bulmuyorlar, vakalarda ipin ucunun kaçacağı uyarısında bulunuyorlar.

Hükümet edenlerin söylediği; “Maliyenin kasası boş ve tasarruf gerekiyor…”

Elbette tasarruf gerekiyor ama sağlıktan önce tasarruf edecek çok şey var.

Tasarruf etmek için biraz kafa kullanıp, çare bulunabilir ama hükümet edenler kendilerini zorlamıyor bunu bulmak için... Kendileri de tasarruf etmiyor. İşin kolayını seçip bunu da vatandaşa yüklüyorlar…

Hükümet, salgın döneminde partizanca istihdamlar yaptı, gereksiz danışmanlar atadı, gereksiz “görevden alma yerine atama” meseleleriyle uğraştı. Daha geçen hafta bile atamalar yapıldı.

Başka mı? Yurt dışı ziyaretler, şatafatlı bayram seyran kutlamaları, lüks araç satın almalar… “Ey ama koca devlette bunlar da olsun artık” diyecekler…

E tamam ama siz yönetenler olarak hiçbir şeyden tasarruf etmeyeceksiniz, elzem olmayan taraflarda küçülmeyi, masrafları azaltmayı düşünmeyeceksiniz ama en kolayını seçip vatandaşa PCR’ı ücretli yapacaksınız, üst üste yaptığınız zamlar ve engel olamadığınız pahalılık da ortadayken.

Salgın döneminde zordaki işletmelere ve emekçilere hiçbir katkı yapmamışken, yine halka yüklenmek hem insafsızca hem de vakaların artmasına neden olacağı için çok riskli. Umarım tez zamanda bu yanlıştan dönülür…

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28/08/2021 23:15