Hükümet programı bugün Meclis’te görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin programını görüşecek. Genel kurulda Pazartesi okunan program bugünkü görüşmenin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylanacak.

Saat 10.00’da başlayacak genel kurul toplantısının gündeminde hükümet programının yanı sıra milletvekillerinin güncel konuşma istemleri de bulunuyor.

Genel Kurulda, ayrıca “Toplumcu Demokrasi Partisine bağlı tüm Milletvekillerinin birlikte sunmuş oldukları, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin” ön görüşmesi de yapılacak. Genel Kurul’da yazılı ve sözlü sorulara da yer verilecek.

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17/12/2020 09:04