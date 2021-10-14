Hükümet sabah bozuldu, ortaklar akşam yemekte buluştu

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti ortakları dün akşam Dörtyol Spor Kulübü’nün düzenlediği yemekte bir araya geldi. Başbakan Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yemekte samimi görüntüler verdi.

Ersan Saner, sosyal medyada fotoğrafların paylaşılması üzerine açıklama yaptı. Saner, dostluk, insan ilişkilerinin başka hükümetin başka bir şey olduğunu söyledi.

Saner açıklamasının tamamında "Bu gece Gazimağusa’da bir çok kişinin herkesin gittiği bir restoranda Dörtyol Spor kulübünün düzenlediği bir etkinlikte hükümet ortağımız iki partinin Genel Başkanları ile karşılaştık.Çok kısa süre konuştuk. Küs değiliz. Dostluk, insani ilişkiler başka hükümet başka bir şeydir. BU durum diğer parti başkanlarımızla da olabilir. Bunun sosyal medyada istismar edilmeye çalışılmasını hayretle karşıladığımı belirtir herkese sevgi ve saygılarımı sunarım..."ifadelerini kullandı.

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14/10/2021 09:09