Hükümet şimdi de ‘Web TV’lerin reklam gelirlerine göz koydu

Yapacak onca hayati işi varken, hükümet yine medyayla ilgili bir yasa tasarısıyla çıktı karşımıza.

Dönüyorlar, dolaşıyorlar, basını, gazetecileri hedef alan, rahatsız eden bir tasarıyla ortaya çıkıyorlar.

Yanlış anlamayın sakın, tepki gösterip eylem yaptığımız ve yeniden ele alınacak olan yasa tasarılarından söz etmiyorum.

Yani “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Müfsidane Yayınlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Ceza (Değişikik) Yasa Tasarısı” değil konumuz… Bu kez başka bir tasarıyla çıktılar karşımıza…

Hatırlayacağınız gibi, o tepki çeken tasarılar sessiz sedasız ansızın meclise getirilmişti.

Hükümet yine gazetecilerle, gazeteci örgütleriyle hiçbir istişarede bulunmadan, pat diye Resmi Gazetede “Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı paylaştı.

Yahu, gazeteciler yukarıda sözünü ettiğim, özgürlükleri kısıtlayıcı üç yasa tasarısıyla ilgili günlerce eylem yaptı, bu tasarılar nedeniyle mecliste muhalefetle iktidar arasında sert tartışmalar yaşandı, bazı iktidar milletvekilleri tasarılardaki değişikliklerden haberi olmadığını itiraf etti, bazıları kendilerinin de içine sinmediğini söyledi… Onca tantana, tartışma ders olmaz mı hükümet edenlere?

Olmuyor işte… Yaşananlardan ders çıkarabilseler, “Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile karşımıza çıkmazlardı.

Tasarının amacı neymiş? Görsel ve işitsel medya ile ilgili izin ve düzenlemeleri içeren yasa, sözde “gelişen teknolojilere bağlı olarak mevcut yaptırım ve uygulamaların günün koşullarıyla örtüşmemesi ve yetersiz kalması” nedeniyle yeniden düzenlenmiş... Böyle diyorlar ama tasarıya bakıyorsunuz aslında amaç, web TV’ler üzerinden gelir elde etmek… Evet en bariz göze çarpan ayrıntı bu… Baş ağrıtacak bazı muğlak ifadeler de var yasa tasarısında ama önce mali talep yönüne bakalım.

Fazla lâfı dolandırmaya gerek yok, ben kestirmeden söyleyeyim; internet televizyonlarına, yani web TV’lere de normal televizyon muamelesi yapılacak, onları da Yayın Yüksek Kurulu kontrolüne tabi tutacaklar.

Peki ne olacak? Olacağı şu ki; hükümet internette yayın yapan televizyonların reklam gelirlerine göz koydu. Hükümet, internet televizyonlarının reklam gelirlerinden aylık brüt yüzde 3 pay talep ediyor.

İnternet televizyonlarının reklam gelirlerinden pay almak da yetmiyor; başvuru ücreti olarak 30 bin TL, kanal/ frekans kira ücreti olarak aylık 250 Dolar ve yıllık yayın lisans ücreti olarak da 12 bin TL talep ediliyor.

Tam bir para koparma, para yutma düzeni… Zaten devlet reklam gelirlerinden KDV alıyor. Bu yetmezmiş gibi bir üstüne Yayın Yüksek Kurulu’na ödenecek yüzde 3’lük daha pay talep ediyor.

Devlet eliyle resmi hırsızlık gibi bir şey… Medya büyük bir maddi kriz içinde, can çekişiyor, gelirleri giderlerini karşılamıyor ama bunlar medya kuruluşlarının daha da boğazına sarılıyor, para koparmaya çalışıyor.

Siz o reklam gelirlerinin kolay elde edildiğini mi sanıyorsunuz? Zaten internet televizyonlarının reklam gelirinden başka geliri de yok...

Ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz var, birçok kuruluş reklam bütçelerini dondurdu, bu ortamda medya kuruluşları o reklamları alabilmek için dokuz tane takla atıyor.

Reklam alabilmek bir dert, aldığın reklamın parasını tahsil edebilmek başka bir dert…

Siz hükümet olarak şimdi bu ülkede her şey normalmiş, her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranıyorsunuz.

Medyanın sorunu çok, mesela binaların fahiş kira bedellerini ödemek büyük dert… Medya kuruluşları, her türlü elektronik cihazı ve bu cihazların parçalarını dövizle yüksek maliyetlerle satın alıyor… Tüm giderler her gün yükseliyor ama medya kuruluşları müşteri vazgeçebilir diye reklam fiyatlarını yükseltemiyor.

Medya kuruluşları zaten zor ayakta duruyor, tek kuruş reklam bedelini devlete vermek canlarını yakar.

Bu arada bu paraları normal televizyon kanallarından yıllardır alıyorlar ama o konuda bir şey söylesem; “Biz onların uyduya çıkma paralarını ödüyoruz” diye beni susturmaya çalışacaklar, o nedenle ben direkt web TV’ler için talep ettikleri üzerinde duruyorum. Yine de bir şey söyleyeyim, o topladıkları paralarla keşke televizyonların personeli için hizmet içi eğitimler, faydalı seminerler, yurt dışı eğitimleri düzenleselerdi. Aldıklarını böyle değerlendirselerdi ama nerede öyle düşünce?

Bu gidişle hükümet bir yolunu bulup “kağıda basılı gazetelerin” ve “dijital gazetelerin” de reklam gelirlerinden pay almaya kalkar diye düşünüyorum… Utanmasalar onları da Yayın Yüksek Kurulu’na bağlayacaklar…

Bu arada muğlak ve gazetecilere sıkıntı yaratacak, özgürlüklerin kısıtlamasına neden olacak sözde ilkeler de var tasarıda. Bunları ayrı bir yazı konusu yapacağım ama birkaç tanesinden söz edeyim.

Mesela “Toplumsal değerlere zarar verecek yayın yapılmamalı” deniyor. Bu “toplumsal değerler” ifadesi çok muğlak, kişiye göre değişebilir. Bazı bakanların, bazı iktidar milletvekillerinin konuşmalarına bakın mesela, onların “toplumsal değer” algısıyla bizimkiler hiç örtüşmüyor. Onların kafatasçı görüşleri toplumsal değer olarak karşımıza çıkarsa, yandık…

“İnsan sağlığına zarar verecek nitelikte yayın yapılmamalı” deniyor. Ne tuhaf bir ifade… Hükümeti rahatsız eden eleştiriler yarın “insan sağlığına zarar verir” diye müdahale edilirse hiç şaşırmayın.

Tasarıda, “Haber bültenlerinde herhangi bir yoruma yer yer verilmemeli” deniyor. Hangi çağda yaşıyoruz? Ben bir gerçeği, bir yolsuzluğu ortaya çıkarırken, belgeleri, kanıtları ortaya koyar üzerine bir de yorum yaparsam sana ne? “Yorum- haber” artık çok yaygın… Ben bir yolsuzluğu ortaya çıkaracağım, üzerine de iki kelam yorum yapamayacağım ha? Oldu, çok beklersiniz…

Bu tasarıyı yeniden ele alacağım ama söyleyeceğim şu ki; halka söyledikleri amaçla, tasarının içinden çıkan amaç çok farklı ve yine kavga gerektiriyor…

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19/07/2022 22:43