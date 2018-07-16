Hükümet son gelişmeleri değerlendiriyor Facebook Paylaşımı 16/07/2018 Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki kabine, bugün son ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendiriyor. Başbakan'ın Açıklamalarından Satır Başları: Erhürman: Hiçbirimizin görüştüğü biri yok. Daha yapacak çok işimiz var. Birlikte yapma kararlığımız var. Erhürman: Döviz tüketicinin alım gücünü etkiledi, girdi maliyetlerini artırdı. Bizde dövizin piyasa kullanımı TC'den daha fazladır. Daha kırılgan yapıdayız Erhürman: Akaryakıta zam 2 kuruş. 2 kez 40 kuruşa yakın zam baskılandı. bu defa da sadece 95-97 oktana 2 kuruş zam yapıldı. Sütte de zammı engelledik Facebook Paylaşımı