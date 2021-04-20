Hükümet sorumluluğu YSK’ya atıyor

Haber Kıbrıs-Özel

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Günaydın Haber Kıbrıs programında erken genel seçim ve ara seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fazilet Özdenefe, ara seçime gidilmesine gerek kalınmaması için aylardır genel seçim tarihinin belirlenmesiyle ilgili çağrı yaptıklarına dikkat çekerek, “Hükümet, deve kuşu gibi kafalarını kuma gömdü. Kurnazlık ve ayak oyunlarıyla süreci berhava ediyor” dedi.

“Yargının üzerine yüklenilecek”

Fazilet Özdenefe, hükümetin seçim tarihinin belirlenmesiyle ilgili sorumluluğu Yüksek Seçim Kuruluna attığını belirterek, “Umursuz ve gaylesiz hükümet Yüksek Seçim Kurulu’nu başka mecralara atıyor. Yüksek Seçim Kurulu, ‘Seçim sürecini başlatsın mı başlatmasın mı’ diye toplanacak. Meclis Genel Kurul üzerine düşeni yapmadığı için yargının üzerine yüklenilecek” diye konuştu.

“Meclisi 2 hafta ertelemek için uğraştılar”

Cumhuriyet Meclisi’nin dün toplanmaması için danışma kurulu çağrıldığına işaret eden Özdenefe, “Meclisi 2 hafta ertelemek için uğraştılar ardından danışmada alınan kararın genel kurulda oylanması gerektiğini fark ettiler. Meclis tatilde değil, açılmak zorundadır. Meclis başkanı bağımsız olmadığını gösterdi. Çareyi çalışanları izinli göstermekle buldular” ifadelerini kullandı.

“Yargı töhmet altında bırakılmaktadır”

Genel kurulun açılmaması için çalışanlara idari izin verilerek eve gönderildiklerine vurgu yapan Özdenefe, “Muhalefet olarak tek tek meclise gireriz önerisi yaptık. Genel kuruldan geçip, komiteye gönderilmesi gereken yasaların ivedilikleri var. Yapılanlar, yasamaya ciddi bir darbedir. Meclis, seçim tarihini belirlemiyor ve YSK’ya havale ediyor. Yargı töhmet altında bırakılmaktadır” dedi.

“UBP yeni komite kurmak istiyor”

UBP’nin iç tüzüğe aykırı bir şekilde yeni bir komite kurup, kendi istedikleri seçim tarihini belirlemek istediğini anlatan Özdenefe, “Mecliste komite varken, seçim tarihinin belirlenmesi ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın değişmesi için yeni bir komite kurulmasını ve 9 kişi olmasını öneriyorlar” şeklinde konuştu.

“Seçim yasasının değişmesi zor”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın değişiklik yapılması için ortada bir irade olmadığını aktaran Özdenefe, “Meclisi açamıyorlar ve komitelerde sorun yaşanıyor. Yasada değişikliler nasıl yapılacak” diye sordu?

“Bize ‘kayıt üzerinden toplantı yapılabilir’ denildi”

Mecliste normalde bugün komite toplantısının olması dile getiren Özdenefe, “Meclis çalışanları biz aradılar ve bugün toplantı yapılacak mı diye sordu?. Bize ‘kayıt üzerinden toplantı yapılabilir’ denildi. Demek ki yapılabiliyormuş” ifadelerini kullandı.

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20/04/2021 10:46