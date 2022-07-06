Hükümet tepkilere kulak asmıyor ihalesiz alım yapıyor…

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06/07/2022

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Hükümet tepkilere kulak asmıyor ihalesiz alım yapıyor…

Hükümet ülkede yaşanan elektrik krizi ihalesiz fuel oil alımı yaparak çözülmeye devam ediyor.

Bugün yayınlanana Bakanlar Kurulu kararı ile bir kez daha  ihalesiz yakıt alımı yapılıyor.

Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı’nda bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nda 2 bin 300 ton fuel oilin Petrol Geri Kazanın Şirketi Ltd (PETCO) isimli şirketten alınması yönünde karar üretildi.

Daha önce, Erhan Arıklı enerji bakanlığı döneminde yapılan benzer yöntem alımda, Sayıştay Başkanlığı tarafından usulsüzlük tespit edilerek, rapora dökülmüştü.

Bakanlar Kurulu kararında ihalesiz yakıt alımının “Kıbrıs Türk halkının elektirik ihtiyacının kesintisiz karşılanmasının sağlanması ve bu konuda doğabilecek her türlü mağduriyetin engellenmesi amacıyla” yapıldığı yer aldı.

Öte yandan Sayıştay Başkanı Osman Korahan,  Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada “İhalesiz yakıt alımı” konusu ile ilgili denetçi görevlendirdiğini duyurmuştu.

İşte Bakanlar Kurulu kararı:

06/07/2022 21:36
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TAGS: Hükümet tepkilere kulak asmıyor ihalesiz alım yapıyor…
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