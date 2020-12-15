Hükümet ve Akel arasında ekonomi ve pasaportlara ilişkin tartışma devam ediyor

Hükümet ve AKEL arasında ekonomi ve altın pasaportlar olarak bilinen vatandaşlıklar konusundaki tartışmaların devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios yaptığı yazılı açıklamada, AKEL’in hükümeti yolsuzluk ve dolandırıcılık konularında genellikle doğrulanmamış olgular ve belirsizliklerle suçladığını ancak halkın değerlendirmesinin sorumsuz davranışlarıyla devleti ve ekonomiyi maceralara sürükleyen kişiler için amansız olacağını da söyledi.

Kusios, AKEL’in, “ekonomik felaket, devletin fakirleşmesi, Mari patlaması, El Cezire’nin videosunda başrol oynayan, Dromolaksia (Mormenekşe) skandalı partisi” olduğunu ifade etti.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise açıklamasında, Anastasiadis-DİSİ hükümet eski ve yeni hükümet üyelerinin yatırım karşılığı verilen vatandaşlıklar konusuna müdahil olmakla suçlamaya devam etti.

MİLLETVEKİLİNİN YARDIMIYLA SAHTE EVLİLİK

Alithia gazetesi Rum Yüksek Mahkemesi, Asli Mahkeme’nin vermiş olduğu, bir Kıbrıs vatandaşıyla 1995 yılında sahte evlilik yaparak Kıbrıs vatandaşlığı almak için Rum makamları kandırdığı tespit edilen Suriyeli S. Al Saleh’in 2010 yılında vatandaşlığını geri alma kararını onayladığını yazdı.

Gazete bahse konu sahte evliliğin, ismi belirtilmeyen o dönemde milletvekili olan bir kişi tarafından tavsiye edildiğini belirtti.

Suriyelinin, Kıbrıslı gelinden 20 yaş küçük olduğunu ve 1995 yılında yapılan evliliğin 9 ay sürdüğünü yazan gazete Suriyelinin bu evliliğini sona erdirdikten sonra gerçek eşini ve 3 çocuğunu getirmek için Suriye’ye gittiğini ve ardından yaşadığı yer olan Limasol’a döndüğünü belirtti.

Gazete Suriyelinin Kıbrıslı Rum eşinden boşanmasının ardından Suriyelinin erkek kardeşinin de aynı kadınla evlendiğine dikkati çekti.

Öte yandan Politis gazetesi de mahkeme kararında ismi belirtilmeyen bir milletvekilinin, Suriyelinin evlenmesine izin vermesi için Rum İçişleri Bakanlığına müdahale ettiğini yazdı.

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15/12/2020 14:06